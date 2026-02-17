Раскрыта судьба многомиллиардных активов экс-начальника из Росприроднадзора

Суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью более 10 млрд рублей, который принадлежал бывшему руководителю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По данным ведомства, Новосибирский областной суд поддержал апелляцию надзорного органа.

В доход государства обращен агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью свыше 10 млрд рублей, созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым, — говорится в сообщении.

Кроме того, с Фролова и связанных с ним лиц взыскали имущество еще на 460 млн рублей. В перечень попали премиальные автомобили и элитная недвижимость в России, Грузии, Турции и Таиланде. В Генпрокуратуре добавили, что контролируют фактическую передачу активов государству.

Ранее Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму 330 млн рублей. Проверка показала, что чиновница оформляла активы на родственников, чтобы скрыть их от государства.