Названа неожиданная профессия с зарплатой в 300 тысяч рублей Аналитик Козаренко: пилот агродрона может получать до 300 тысяч рублей в месяц

Пилот агродрона может зарабатывать ежемесячно до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, обрабатывая сельскохозяйственные угодья, заявил гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта должность является одной из самых высокооплачиваемых в сфере беспилотных авиационных систем.

Зарплаты в столицах и регионах могут отличаться в разы. Но мы предлагаем своим сотрудникам, которые работают на наших предприятиях, сопоставимые и даже в чем-то более привлекательные условия труда, — сказал Козаренко.

Он подчеркнул, что зарплаты специалистов выше в Москве и Санкт-Петербурге. Однако регионы по уровню заработной платы начинают «подтягиваться» к столице, и борьба за квалифицированные кадры уже ведется, добавил бизнесмен.

