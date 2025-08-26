Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:36

Названа неожиданная профессия с зарплатой в 300 тысяч рублей

Аналитик Козаренко: пилот агродрона может получать до 300 тысяч рублей в месяц

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Пилот агродрона может зарабатывать ежемесячно до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, обрабатывая сельскохозяйственные угодья, заявил гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта должность является одной из самых высокооплачиваемых в сфере беспилотных авиационных систем.

Зарплаты в столицах и регионах могут отличаться в разы. Но мы предлагаем своим сотрудникам, которые работают на наших предприятиях, сопоставимые и даже в чем-то более привлекательные условия труда, — сказал Козаренко.

Он подчеркнул, что зарплаты специалистов выше в Москве и Санкт-Петербурге. Однако регионы по уровню заработной платы начинают «подтягиваться» к столице, и борьба за квалифицированные кадры уже ведется, добавил бизнесмен.

Ранее карьерный эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, что в столице и других городах набирает популярность профессия собутыльника. По его словам, незнакомый человек за деньги может прийти в гости, выслушать и поддержать. Он отметил, что в некоторых случаях вознаграждение за его услуги может достигать 10 тысяч рублей в час.

агрохолдинги
беспилотники
пилоты
сельское хозяйство
