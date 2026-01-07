Именитый гонщик сошел с дистанции на четвертом этапе «Дакара»

Победитель «Дакара-2025» в зачете внедорожников саудовский гонщик Язид Аль-Раджи сошел с дистанции на четвертом этапе марафона и потерял возможность защитить титул, сообщает The Straits Times. На 234-м километре четвертого этапа у гонщика возникли технические проблемы. После этого Аль-Раджи принял решение о сходе.

Из-за технических проблем Язид Аль-Раджи объявил, что он сойдет с этапа на отметке 234 км. Победитель «Дакара-2025» видит, что его надежды в общем зачете исчезают, и в этом году он не сможет защитить свой титул, — сказано в сообщении.

Язиду Аль-Раджи 44 года. Кроме победы на «Дакаре», он также дважды выигрывал Кубок мира по бахам, который проходит под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Эти победы были одержаны в 2021 и 2022 годах.

Ранее известный автогонщик Матье Бомель, пятикратный победитель ралли «Дакар», вернулся к гонкам через семь месяцев после ампутации ноги. Тяжелые травмы он получил в январе 2025 года во Франции, когда его сбила машина. Пройдя курс реабилитации после ампутации и комы, Бомель впервые сел за руль в июле 2025 года. Он также делился своим желанием вернуться на трассу «Дакар» в 2026 году. По мнению спортсмена, участие в коротких гонках поможет ему восстановить форму.