Звезда ралли «Дакар» возвращается к гонкам после ампутации ноги

Пятикратный победитель ралли «Дакар» Матье Бомель вернется к участию в гонках спустя семь месяцев после ампутации ноги, пишет DirtFish. Он получил тяжелые травмы в январе, когда его сбила машина во Франции. Гонщик выступит в Португалии 11 сентября.

Мне все еще нужно продолжать тренировать левую ногу, и протез нуждается в некоторых улучшениях. Но теперь у меня есть все необходимые документы для допуска к гонкам, — отметил Бомель.

После ампутации и комы автогонщик прошел курс реабилитации и впервые вернулся за руль в июле. Бомель также заявил о намерении вернуться на «Дакар» в 2026 году. Он считает, что короткие соревнования помогут набрать форму.

