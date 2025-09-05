Саммит ШОС — 2025
Звезда ралли «Дакар» возвращается к гонкам после ампутации ноги

Фото: IMAGO/Paulo Maria/Global Look Press

Пятикратный победитель ралли «Дакар» Матье Бомель вернется к участию в гонках спустя семь месяцев после ампутации ноги, пишет DirtFish. Он получил тяжелые травмы в январе, когда его сбила машина во Франции. Гонщик выступит в Португалии 11 сентября.

Мне все еще нужно продолжать тренировать левую ногу, и протез нуждается в некоторых улучшениях. Но теперь у меня есть все необходимые документы для допуска к гонкам, — отметил Бомель.

После ампутации и комы автогонщик прошел курс реабилитации и впервые вернулся за руль в июле. Бомель также заявил о намерении вернуться на «Дакар» в 2026 году. Он считает, что короткие соревнования помогут набрать форму.

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо ранее объявил о завершении профессиональной гоночной карьеры. Победитель восьми Гран-при чемпионата переходит на должность всемирного амбассадора Ford Racing. 36-летний австралиец признался, что решение о завершении карьеры далось ему нелегко. Он отметил, что долго искал для себя способ уйти, оставшись при этом в мире автоспорта.

