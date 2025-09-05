Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 17:48

Легендарный пилот «Формулы-1» объявил о завершении карьеры

Победитель восьми Гран-при «Формулы-1» Риккардо завершил гоночную карьеру

Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо Фото: Jay Hirano/AFLO/Global Look Press

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо объявил о завершении профессиональной гоночной карьеры, сообщается на официальном сайте компании. Победитель восьми Гран-при чемпионата переходит на должность всемирного амбассадора Ford Racing.

36-летний австралиец признался, что решение о завершении карьеры далось ему нелегко. Он отметил, что долго искал для себя способ уйти, оставшись при этом в мире автоспорта.

Когда я решил, что пора уходить на пенсию, я долго и упорно размышлял над тем, как найти способ остаться в мире автоспорта. Для меня гонки всегда были способом получить удовольствие. Они делали меня счастливым и создавали воспоминания на всю жизнь, — поделился Риккардо.

За всю карьеру гонщик провел 257 Гран-при, одержал восемь побед, завоевал три поула и 32 раза поднимался на подиум. Наивысшим достижением австралийца стали третьи места в общем зачете сезонов 2014 и 2016 годов в составе Red Bull.

Ранее сообщалось, что австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Нидерландов «Формулы-1». Соревнования проходили на автодроме в Зандворте. Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull. Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из Racing Bulls.

