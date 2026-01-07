Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 07:28

«Украина проиграет»: в США сделали безапелляционное заявление об СВО

Подполковник Дэвис: саммит в Париже приблизил окончательный разрыв Украины

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Парижский саммит по Украине лишь приближает ее окончательный разгром, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. В жестком выступлении он обвинил Запад в сознательном затягивании конфликта, зная о неминуемом военном поражении Киева.

По мнению отставного офицера, западные элиты осведомлены о катастрофической нехватке людских ресурсов у ВСУ, но продолжают политику поддержки, ведущую Украину к краху.

Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв, — отметил Дэвис.

По его словам, оборона в какой-то момент не выдержит, и российские силы прорвут фронт, после чего начнется быстрый развал украинского сопротивления. Эксперт сравнил его с «разрыванием консервной банки». Однако лидеров западных стран устраивает, что Украина в конечном итоге будет «раздавлена в пыль».

Ранее Дэвис заявил, что Россия занимает доминирующее положение в зоне спецоперации. Он отметил, что это правда, с которой не могут смириться союзники Украины в Европе. Однако им нужно смириться, что окончание конфликта на условиях Киева нереально.

саммиты
Украина
Париж
проигрыш
