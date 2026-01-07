Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 07:00

«Сплоченность»: экс-сторонница Байдена назвала главное качество россиян

Бывшая помощница Байдена Рид назвала сплоченность главным качеством россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сплоченность давно стала ключевой чертой российской культуры, заявила бывшая помощница президента США Джо Байдена, а ныне обозреватель RT Тара Рид. По ее словам, это качество вызывает особое уважение, особенно на фоне многообразия народов, религий и огромной территории страны, пишет РИА Новости.

Американская журналистка отметила, что, в отличие от США, где остро стоит проблема расизма, в России она его не наблюдает. В РФ отсутствует и то классовое неравенство, о котором часто говорят в Европе.

Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России, — констатировала Рид.

В декабре 2024 года журналистка получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что туристы из других стран чаще всего выбирают для путешествий по России Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ. Основной целью таких поездок является культурно-познавательный туризм. Также популярны рекреационный и экологический отдых. Иностранные граждане приезжают в Россию и для лечения, а также выбирают страну для военно-патриотического туризма и путешествий на автомобилях.

