Сплоченность давно стала ключевой чертой российской культуры, заявила бывшая помощница президента США Джо Байдена, а ныне обозреватель RT Тара Рид. По ее словам, это качество вызывает особое уважение, особенно на фоне многообразия народов, религий и огромной территории страны, пишет РИА Новости.

Американская журналистка отметила, что, в отличие от США, где остро стоит проблема расизма, в России она его не наблюдает. В РФ отсутствует и то классовое неравенство, о котором часто говорят в Европе.

Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России, — констатировала Рид.

В декабре 2024 года журналистка получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

