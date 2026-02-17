Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:44

В Госдуме оценили популярность студенческих отрядов

Депутат Кузнецова: численность студотрядов выросла в два раза

Студенческий отряд оказывает помощь в уборке снега в селе Новопичугово Новосибирской области Студенческий отряд оказывает помощь в уборке снега в селе Новопичугово Новосибирской области Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Число участников студенческих отрядов в России выросло в два раза за пять лет, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что такие активисты формируют будущее страны.

Возрождение движения студенческих отрядов — это одна из самых ярких и добрых тенденций в молодежной политике нашей страны. Только в 2025 году в движении состояло более 400 тыс. человек: за пять лет число участников удвоилось. А со времен СССР через движение прошли 20 млн человек, — рассказала Кузнецова.

Депутат подчеркнула, что работа таких отрядов способствует созиданию и развитию традиционных ценностей. По ее словам, участники передают важные жизненные ориентиры с помощью личного примера.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что тысячи молодых россиян получают трудовую закалку за счет участия в студенческих отрядах. Он отметил, что они работают на крупнейших стройках страны, в медучреждениях, а также в сфере сельского хозяйства и транспорта.

депутаты
студенты
Госдума
ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил способы наладить сон после 60 лет
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.