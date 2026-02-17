В Госдуме оценили популярность студенческих отрядов

Число участников студенческих отрядов в России выросло в два раза за пять лет, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что такие активисты формируют будущее страны.

Возрождение движения студенческих отрядов — это одна из самых ярких и добрых тенденций в молодежной политике нашей страны. Только в 2025 году в движении состояло более 400 тыс. человек: за пять лет число участников удвоилось. А со времен СССР через движение прошли 20 млн человек, — рассказала Кузнецова.

Депутат подчеркнула, что работа таких отрядов способствует созиданию и развитию традиционных ценностей. По ее словам, участники передают важные жизненные ориентиры с помощью личного примера.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что тысячи молодых россиян получают трудовую закалку за счет участия в студенческих отрядах. Он отметил, что они работают на крупнейших стройках страны, в медучреждениях, а также в сфере сельского хозяйства и транспорта.