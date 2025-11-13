Путин рассказал, как студенческие отряды помогают молодым россиянам

Тысячи молодых россиян получают трудовую закалку за счет участия в студенческих отрядах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам Всероссийского слета студотрядов. Он отметил, что они работают на крупнейших стройках страны, в медучреждениях, а также в сфере сельского хозяйства и транспорта.

Во многом благодаря РСО тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, — сказал Путин.

Президент также обратил внимание на то, что студотряды активно участвуют в волонтерских проектах. Они также помогают участникам и ветеранам СВО, добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что около 94% детей в РФ занимаются спортом. Он подчеркнул, что власти продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт подростков и детей.

Глава государства отметил, что уверенно сохранил бы свой первоначальный спортивный выбор, а именно борьбу, даже при возможности вернуться в детские годы. Он пояснил, что всегда испытывал искреннюю привязанность к этим видам единоборств и получал от тренировок настоящее удовольствие.