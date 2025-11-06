Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 17:47

Путин раскрыл, какой спорт выбрал бы в случае возвращения в детство

Путин заявил, что выбрал бы дзюдо и самбо, если бы вернулся в детство

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин уверенно сохранил бы свой первоначальный спортивный выбор, а именно борьбу, даже при возможности вернуться в детские годы, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время визита в самарский физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».

Отвечая на вопрос юной фигуристки о потенциальном выборе спортивной дисциплины, президент однозначно назвал самбо, дзюдо и классическую борьбу. Он пояснил, что всегда испытывал искреннюю привязанность к этим видам единоборств и получал от тренировок настоящее удовольствие.

Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы — самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что начинающие юные спортсмены должны научиться трудолюбию и целеустремленности. Он пообщался с детьми, занимающимися фигурным катанием. По его словам, надо научиться получать удовольствие от того, что ты делаешь, чтобы достичь результата.

Также пресс-служба Кремля опубликовала видео тренировки по фигурному катанию в ФОК «Орбита», на которой появился президент России. Российский лидер пообщался со спортсменами и попросил их показать элементы на льду.

Россия
Владимир Путин
спорт
дзюдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, сколько детей в России занимаются спортом
Генпрокуратура России раскрыла тюремный срок колумбийскому наемнику ВСУ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.