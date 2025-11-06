Путин раскрыл, какой спорт выбрал бы в случае возвращения в детство

Президент России Владимир Путин уверенно сохранил бы свой первоначальный спортивный выбор, а именно борьбу, даже при возможности вернуться в детские годы, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время визита в самарский физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».

Отвечая на вопрос юной фигуристки о потенциальном выборе спортивной дисциплины, президент однозначно назвал самбо, дзюдо и классическую борьбу. Он пояснил, что всегда испытывал искреннюю привязанность к этим видам единоборств и получал от тренировок настоящее удовольствие.

Тем, чем занимался, тем бы и хотел бы — самбо, борьбой, дзюдо. Мне это очень нравилось всегда, я делал это с удовольствием и получал удовлетворение, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что начинающие юные спортсмены должны научиться трудолюбию и целеустремленности. Он пообщался с детьми, занимающимися фигурным катанием. По его словам, надо научиться получать удовольствие от того, что ты делаешь, чтобы достичь результата.

Также пресс-служба Кремля опубликовала видео тренировки по фигурному катанию в ФОК «Орбита», на которой появился президент России. Российский лидер пообщался со спортсменами и попросил их показать элементы на льду.