06 ноября 2025 в 17:06

Путин дал совет юным фигуристам

Путин посоветовал юным спортсменам учиться трудолюбию и целеустремленности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Начинающие юные спортсмены должны научиться трудолюбию и целеустремленности, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» в Самаре. Там он пообщался с детьми, занимающимися фигурным катанием, передает пресс-служба Кремля.

Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат, — сказал Путин.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала видео тренировки по фигурному катанию в ФОК «Орбита», на которой появился президент России. Российский лидер пообщался со спортсменами и попросил их показать элементы на льду.

До этого Путин заявил, что в современной России можно использовать советский опыт сплочения большого народа. По его словам, на смену идеологии должен прийти патриотизм. Президент добавил, что в основе народного единства должно лежать осознание того, что «сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа».

