09 января 2026 в 09:50

В США обещали пожаловаться в Ватикан из-за гонений на УПЦ

Конгрессвумен Луна пригрозила Киеву Ватиканом из-за захвата церквей на Украине

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна намерена обратиться к Ватикану в связи с сообщениями о захвате храмов и преследовании православных верующих на Украине. Она сообщила в соцсети X, что получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины видеообращение с просьбой о помощи и защите. Помимо Госдепартамента, Луна выйдет на связь с Ватиканом.

Помимо Госдепартамента, завтра утром я свяжусь с Ватиканом в ответ на информацию, которую я получила за последние сутки от членов Украинской православной церкви, а также от представителей их собственного правительства относительно преследования украинских православных христиан, — написала политик.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний. Процессы с участием архиерея длятся с 30 октября и часто продолжаются много часов. В один из дней ему стало плохо прямо в зале суда, и потребовалась скорая медицинская помощь.

Также заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение Зеленского об изменении праздничного календаря на Украине является своеобразной борьбой с верой. По его словам, подобные действия направлены на дальнейшую маргинализацию Украинской православной церкви в стране.

