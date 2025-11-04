«Он проводит геноцид»: в Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский организовывает в своей стране геноцид, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Его слова стали ответом на преследование митрополита Святогорского Арсения и жестокое обращение к нему во время судебных заседаний.

С 30 октября проходят многочасовые судебные заседания с участием митрополита. Во время одного из них ему стало плохо, потребовался вызов скорой помощи.

Дмитрук напомнил, что ранее архиереи канонической УПЦ направляли официальное обращение к президенту с просьбой освободить митрополита Арсения для проведения необходимой операции. Однако вместо этого лекарства были изъяты у владыки при помещении в камеру.

Несмотря на ухудшение здоровья и временное освобождение из СИЗО, митрополит был вновь задержан СБУ. Она же добилась медицинского заключения о его якобы удовлетворительном состоянии.

Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский, — обрушился с критикой Дмитрук.

Русская православная церковь и правозащитные организации призывают к немедленному освобождению митрополита Арсения, арестованного на 60 суток по обвинению в распространении информации о перемещении ВСУ. Патриарх Кирилл охарактеризовал действия украинских властей как «очередную карательную меру».