Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 01:26

«Он проводит геноцид»: в Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за УПЦ

Депутат Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде из-за гонений на УПЦ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский организовывает в своей стране геноцид, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Его слова стали ответом на преследование митрополита Святогорского Арсения и жестокое обращение к нему во время судебных заседаний.

С 30 октября проходят многочасовые судебные заседания с участием митрополита. Во время одного из них ему стало плохо, потребовался вызов скорой помощи.

Дмитрук напомнил, что ранее архиереи канонической УПЦ направляли официальное обращение к президенту с просьбой освободить митрополита Арсения для проведения необходимой операции. Однако вместо этого лекарства были изъяты у владыки при помещении в камеру.

Несмотря на ухудшение здоровья и временное освобождение из СИЗО, митрополит был вновь задержан СБУ. Она же добилась медицинского заключения о его якобы удовлетворительном состоянии.

Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский, — обрушился с критикой Дмитрук.

Русская православная церковь и правозащитные организации призывают к немедленному освобождению митрополита Арсения, арестованного на 60 суток по обвинению в распространении информации о перемещении ВСУ. Патриарх Кирилл охарактеризовал действия украинских властей как «очередную карательную меру».

Владимир Зеленский
митрополиты
УПЦ
преследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сербии могут пройти досрочные парламентские выборы
«Мы его отвергаем»: доклад ЮНЕСКО по Украине посчитали предвзятым
Зеленский продолжает врать: что известно о ситуации в Покровске 4 ноября
«Он проводит геноцид»: в Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за УПЦ
Фаза Луны сегодня, 4 ноября 2025 года. Не верим обману, пилим когти
Румыния приобрела у Нидерландов F-16 за смехотворную сумму
Приметы 4 ноября: Казанская Осенняя — рубеж между осенью и зимой
Новый возлюбленный, обвинения Крутого, слова об СВО: как живет Дубцова
15 лет бойне в Кущевке: где сейчас главари банды Цапков и их подельники
Еще три российских аэропорта ограничили движение самолетов
Силы ПВО перехватили 26 украинских дронов над четырьмя регионами РФ
Гороскоп на 4 ноября: Львам пройти испытание, а Девам получить поддержку
В России призвали на треть сократить летние каникулы
Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова
Новые штрафы в сфере ЖКХ появятся в России
Микроавтобус с детской хоккейной командой разбился под Ростовом-на-Дону
МИД Италии вызвал российского посла по неуказанной причине
Британские СМИ подставили Трампа фальсификацией его речи
Небо «захлопнулось» над Волгоградом
Захарова озвучила, что «вызванный на ковер» посол РФ напомнит итальянцам
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.