12 ноября 2025 в 10:53

Сенатор объяснила, почему митрополит Тихон стал целью для терактов Киева

Сенатор Алтабаева: Киев видит в митрополите Тихоне важную цель для терактов

Митрополит Тихон Митрополит Тихон Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украиские спецслужбы рассматривают митрополита Тихона как важную цель для террористических атак, заявила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, которые приводит ТАСС, Киев видит в нем одного из духовных лидеров Русского мира и большой авторитет. Также Алтабаева обратила внимание, что украинская сторона не раз была замешана в попытках сорвать переговоры по урегулированию кризисной ситуации.

И вот эта его позиция, безусловно, вызывает у нацистов — а мы говорим о националистах, которые стали нацистами, фашистами, — особую злобу и ненависть. Поэтому, конечно, понятна и цель, которую они преследовали, — отметила она.

Ранее Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России заявил, что целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона был срыв мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, по данным ведомства, Украина рассчитывала, что в случае успешной реализации теракта РФ будет вынуждена отказаться от переговорного процесса.

