Сенатор объяснила, почему митрополит Тихон стал целью для терактов Киева

Украиские спецслужбы рассматривают митрополита Тихона как важную цель для террористических атак, заявила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, которые приводит ТАСС, Киев видит в нем одного из духовных лидеров Русского мира и большой авторитет. Также Алтабаева обратила внимание, что украинская сторона не раз была замешана в попытках сорвать переговоры по урегулированию кризисной ситуации.
И вот эта его позиция, безусловно, вызывает у нацистов — а мы говорим о националистах, которые стали нацистами, фашистами, — особую злобу и ненависть. Поэтому, конечно, понятна и цель, которую они преследовали, — отметила она.
Ранее Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России заявил, что целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона был срыв мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, по данным ведомства, Украина рассчитывала, что в случае успешной реализации теракта РФ будет вынуждена отказаться от переговорного процесса.