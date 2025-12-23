Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь Синоптик Шувалов: в Москве самая морозная ночь недели выпадет на 24 декабря

Самая холодная ночь недели в Москве выпадет на среду, 24 декабря, сообщил RT синоптик Александр Шувалов. По его словам, столбики термометров могут опуститься до -19 градусов. При этом под утро температура будет варьироваться от -18 до -17 градусов, особенно на востоке Московской области, добавил он.

Под утро на востоке Московской области может быть до -17–18 градусов. Но к вечеру среды ожидается уже всего -5 градусов, — отметил специалист.

Оттепель усилится в четверг, 25 декабря, когда температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. А в пятницу, 26 декабря, погода окончательно перейдет в плюсовой диапазон — от 0 до 2 градусов.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области до 24 декабря объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Местным жителям рекомендовали проявлять повышенную осторожность при передвижении на личном и общественном транспорте.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, в столицу и Подмосковье пришел теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.