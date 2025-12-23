В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 24 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Местным жителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность при передвижении на личном и общественном транспорте, отметили в источнике.

В связи с ожидаемым сохранением на дорогах сильной гололедицы в столице и по области с 21:00 мск объявлен желтый погодный уровень, который будет действовать двое суток, — сказано в сообщении.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, в столицу и Подмосковье пришел теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.