Москвичам рассказали, когда столица покроется сугробами Синоптик Тишковец: в Москве под Новый год могут образоваться сугробы

В Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

Таким образом, вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами, — написал специалист.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с 11 декабря в Москве наступит потепление, вызванное атлантическим циклоном. По ее словам, температура воздуха поднимется выше нуля как днем, так и ночью, достигнув днем значений от +2 до +4 градусов, что значительно превышает климатическую норму.

Кроме того, в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Московском регионе похолодало, температура воздуха снизилась до –5 градусов. Наиболее низкий показатель был отмечен в подмосковном Зарайске. По данным метеостанции на ВДНХ, в самой столице температура составляет –3,7 градуса.