Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:25

Москвичам рассказали, когда столица покроется сугробами

Синоптик Тишковец: в Москве под Новый год могут образоваться сугробы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

Таким образом, вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами, — написал специалист.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что с 11 декабря в Москве наступит потепление, вызванное атлантическим циклоном. По ее словам, температура воздуха поднимется выше нуля как днем, так и ночью, достигнув днем значений от +2 до +4 градусов, что значительно превышает климатическую норму.

Кроме того, в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Московском регионе похолодало, температура воздуха снизилась до –5 градусов. Наиболее низкий показатель был отмечен в подмосковном Зарайске. По данным метеостанции на ВДНХ, в самой столице температура составляет –3,7 градуса.

Москва
снег
сугробы
Евгений Тишковец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.