03 января 2026 в 12:55

Высота сугробов в Москве превысила январскую норму

Тишковец: сугробы в Москве выросли до 24 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сугробы в Москве за сутки выросли на три сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, утром, 3 января, высота снежного покрова в Москве составила 24 см, что явно выше нормы в 21 см. Он добавил, что снегопад будет продолжаться.

На утро 3 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет на опорной метеостанции ВДНХ 24 сантиметра (прирост за сутки — три сантиметра, норма — 21), на Балчуге — 23 сантиметра, Тушино — 25 сантиметров, — рассказал Тишковец.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве высота снежного покрова превышает климатическую норму. По ее словам, ожидается, что в ближайшее время выпадет еще больше снега. При этом нельзя говорить, что снегопады в столице пройдут слишком сильные.

До этого сообщалось, что январь 2026 года в Московском регионе будет соответствовать климатической норме. Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне около -7 градусов днем и -10 ночью. В конце месяца ожидается небольшое похолодание, после чего вновь потеплеет.

