Стало известно, завалит ли Москву снегом в новогодние праздники Синоптик Позднякова: на новогодних праздниках в Москве не будет сильного снега

В Москве высота снежного покрова превышает климатическую норму, рассказала NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, ожидается, что в ближайшее время выпадет еще больше снега. При этом нельзя говорить, что снегопады в столице пройдут слишком сильные.

Уже сейчас высота снежного покрова достигает 20 см и к 31 декабря может увеличиться еще на два-три. Это выше климатической нормы. При этом нельзя утверждать, что Москву завалит снегом. Это возможно только в том случае, если за сутки выпадет 25 см осадков, сейчас же — примерно 2–3 см в день, — сказала синоптик.

Она добавила, что пока нельзя прогнозировать со стопроцентной вероятностью, в какой из дней снегопад полностью прекратится. Скорее всего, осадки различной интенсивности будут идти каждый день. Вероятно, только 2 января снега не будет.

Ранее сообщалось, что январь 2026 года в московском регионе будет соответствовать климатической норме. Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне около -7 градусов днем и -10 ночью. В конце месяца ожидается небольшое похолодание, после чего вновь потеплеет.