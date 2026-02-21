Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна

В центральной части страны на новой неделе повеет весной, рассказала в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, сильнее всего это почувствуется в столичном регионе, где температуры будут слабоположительными. Она отметила, что при этом будет идти снег.

В московском регионе почувствуется приближение весны, температурный фон будет примерно на два-три градуса выше климатической нормы. Днем в течение недели здесь ожидается в диапазоне от –4 до +1 градуса, по ночам — от –2 до –7. Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода прогнозируется гололедица, — отметила синоптик.

По ее словам, такая же погода ожидается в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях днем в понедельник и вторник до +3 градусов, затем — не выше +1, пояснила Паршина.

Ранее синоптик рассказал, что весна начнет вступать в свои права в столице примерно в 20-х числах марта, когда температура поднимется до устойчивых +7-10. Однако ночи будут прохладными и осадки будут выпадать ежедневно. Из-за этого появится заметная гололедица