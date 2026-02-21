«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе Синоптик Ильин рассказал, что на будущей неделе в Москве пойдет мокрый снег

На будущей неделе в Москве будет очень мокро, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, на протяжении недели в столице будет идти мокрый снег, возможен гололед. Он отметил, что связано это с приходом западного циклона.

В связи с приходом очередного циклона с запада температурный фон в столичном регионе повысится. Из-за этого вся неделя будет облачной и с небольшими либо умеренными снегопадами, временами с мокрым снегом. Ожидается гололедица, особенно в утренние часы, — прокомментировал синоптик.

По его словам, в ночь на 23 февраля ожидается от –3 до –5 градусов, днем от нуля до –2. Ночью во вторник и среду столбики термометров покажут –2–7 градусов, в дневные часы — от –1 до –4. В четверг и пятницу по ночам от –4 до +1, а днем — в диапазоне от –2 до +3 градусов. В субботу, 28 февраля, ночью температура прогнозируется от нуля до –3 градусов, днем — в пределах нулевой отметки, отметил Ильин.

В ночь на 1 марта подморозит до –1 градуса, местами возможен туман, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве установилась погода не для слабонервных: после сильного мороза воздух может прогреться до слабоположительных значений. В это же время на большую часть регионов России надвигается так называемая «зимняя жара», или аномальное потепление.