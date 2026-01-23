Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:49

Москвичей на будущей неделе ожидает погода не для слабонервных

Синоптик Ильин: на будущей неделе в Москве похолодает до -22 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С 26 января по 1 февраля москвичей ожидают температурные качели, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в понедельник может похолодать до -22. Он отметил, что уже на следующий день станет теплее на двадцать градусов.

В понедельник максимальная температура воздуха в Москве прогнозируется в диапазоне от -9 до -11 градусов, при этом в ночные часы столбики термометров опустятся до -20–22 градусов. Во вторник днем потеплеет до -1 — 6, рассказал синоптик.

По его словам, в среду температура воздуха сохранится в пределах от -1 до -6 градусов. Такой же температурный фон ожидается и в четверг. Ильин отметил, что в дневное время воздух может прогреться до нулевых и слабоположительных значений.

В ночь на пятницу снова возможно похолодание до 17–22-градусов мороза. Днем термометры покажут в диапазоне от -15 до -18 градусов. В субботу ночью похолодает до -11 градусов, днем температура воздуха может вырасти до -1–3 градусов. В ночь на воскресенье подморозит до -13 градусов, днем ожидается от нуля до -3–8 градусов со снегом, — рассказал Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Россию надвигается аномальная «зимняя жара». На Чукотке, севере Якутии и в Магадане ожидается температура на 20 — 25 градусов выше нормы. В самой холодной точке мира — селе Оймякон — «потеплеет» до минус 25 градусов

Степанида Королева
С. Королева
