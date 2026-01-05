Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега

Бойцы ВСУ были вынуждены пить собранную дождевую воду и растопленный снег на фоне отсутствия подвоза провизии, заявил сдавшийся в плен российским военнослужащим Владислав Заболотный. По его словам, которые приводит ТАСС, такие инциденты наблюдались на позиции, расположенной на Сумском направлении. У военных часто возникало обезвоживание, объяснил пленный.

Бывало, приходилось топить снег, чтобы попить, собирать дождевую воду, потому что подвоза воды не было вовсе. Ее разбирали сразу же на складах, либо она просто не поставлялась нам, — отметил он.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.

Также пресс-служба российского Министерства обороны сообщила, что операторы беспилотников группировки «Восток» в ходе разведки нашли и ликвидировали важную огневую единицу противника на Запорожском направлении. По данным ведомства, целью стала тщательно замаскированная гаубица М119.