Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 07:16

Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега

Пленный Заболотный: бойцы ВСУ топили снег из-за нехватки воды

ВС Украины ВС Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бойцы ВСУ были вынуждены пить собранную дождевую воду и растопленный снег на фоне отсутствия подвоза провизии, заявил сдавшийся в плен российским военнослужащим Владислав Заболотный. По его словам, которые приводит ТАСС, такие инциденты наблюдались на позиции, расположенной на Сумском направлении. У военных часто возникало обезвоживание, объяснил пленный.

Бывало, приходилось топить снег, чтобы попить, собирать дождевую воду, потому что подвоза воды не было вовсе. Ее разбирали сразу же на складах, либо она просто не поставлялась нам, — отметил он.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.

Также пресс-служба российского Министерства обороны сообщила, что операторы беспилотников группировки «Восток» в ходе разведки нашли и ликвидировали важную огневую единицу противника на Запорожском направлении. По данным ведомства, целью стала тщательно замаскированная гаубица М119.

ВСУ
снег
вода
дефицит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.