04 января 2026 в 06:41

Гаубицу ВСУ в Запорожской области превратили в металлолом

МО: расчеты «Ланцетов» уничтожили гаубицу М119 на Запорожском направлении

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет-Э»
Российские операторы беспилотников группировки «Восток» в ходе разведки нашли и ликвидировали важную огневую единицу противника на Запорожском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Целью стала тщательно замаскированная гаубица М119.

Координаты обнаруженного разведчиками артиллерийского оружия были оперативно переданы расчетам ударных БПЛА «Ланцет». Боеприпасы поразили объект с высокой точностью, полностью выведя его из строя непосредственно на позиции. В результате этого удара украинская сторона утратила возможность вести артиллерийский огонь на данном участке линии боевого соприкосновения.

После уточнения координат цель была передана расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Точным ударом артиллерийское орудие противника было уничтожено на позиции, — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки сбили 124 беспилотника ВСУ самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, также были уничтожены 15 управляемых авиационных бомб.



Гаубицу ВСУ в Запорожской области превратили в металлолом
