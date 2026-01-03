В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 124 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены 15 управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области. По его словам, при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов до этого сообщил, что российская армия движется к Запорожской области. Также ведутся бои с украинскими бойцами за город Орехово, расположенный в Пологовском районе. По словам Герасимова, ВС РФ также наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.