Элитных «Волков да Винчи» ВСУ «размазали» в Запорожье Советник главы ДНР сообщил о ликвидации элитных «Волков да Винчи» ВСУ

Часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. По его словам, при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена, — отметил Кимаковский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов до этого сообщил, что российская армия движется к Запорожской области. Также ведутся бои с украинскими бойцами за город Орехово, расположенный в Пологовском районе. По словам Герасимова, ВС РФ также наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.