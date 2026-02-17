Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 08:16

Российские артиллеристы превратили американское оружие в груду металла

Командир Нильсон: ВС России поразили американскую гаубицу под Красным Лиманом

Российские бойцы группировки войск «Запад» поразили американские и украинские гаубицы под Красным Лиманом, сообщил командир орудия с позывным Нильсон. По его словам, ими была поражена 155-миллиметровая М777 и самоходная «Богдана», передает «Вести.ру».

Основные боевые задачи — уничтожение боевой силы и огневых средств противника на удалении от 15-20 километров. В нашу сторону «Богдана» работает. «Три семерки» (гаубица M777. — NEWS.ru), очень редко бывает реактивная артиллерия, [РСЗО] HIMARS бывали, — рассказал Нильсон.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль «Козак» ВСУ под Константиновкой. По словам командира огневого взвода с позывным Ангара, расчет вел огонь по пункту дислокации противника, когда заметил вражескую ротацию. Снаряд с замедлением детонации прошил машину и взорвался под ней, добавил командир. После попадания два члена экипажа покинули броневик и скрылись в поселке.

До этого при освобождении Покровки российским штурмовикам помог туман. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плотного тумана операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.

