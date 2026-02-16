Зимняя Олимпиада — 2026
Природа помогла российским солдатам освободить Покровку

МО: российские штурмовики использовали туман при освобождении Покровки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Туман помог российским штурмовикам при освобождении Покровки в Сумской области, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плотного тумана операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.

Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника, — говорится в сообщении.

В понедельник 16 февраля в оборонном ведомстве рассказали об освобождении Покровки в Сумской области и Миньковки в Донецкой Народной Республике. Успешные операции провели российские бойцы Северной и Южной группировки войск соответственно.

Тем временем стало известно, что российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые задействованы в интересах украинских войск. Атаки проводились разными родами войск.

До этого появилась информация, что на отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава. В одном из батальонов вместо положенных 500 человек насчитывалось лишь около 100, из которых в бой могли быть направлены только 50.

