Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:59

Российские войска продвинулись сразу на двух направлениях СВО

Минобороны: российские войска освободили Миньковку в ДНР и Покровку под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Вместе с тем, по данным ведомства, под контроль подразделений «Севера» перешло село Покровка в Сумской области.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области. <…> Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Миньковка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщениях министерства.

Ранее сообщалось, что на отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава. По информации источников, в среднестатистическом украинском батальоне вместо положенных 500 человек насчитывается лишь около 100, из которых в бой могут быть направлены лишь 50 солдат. При этом части ВСУ редко полностью выводятся с передовой в тыл для восстановления сил и пополнения.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Россия
Минобороны РФ
СВО
ДНР
Украина
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Владивостоке загорелся зоопарк
Билан напугал фанаток сменой имиджа
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала участок трассы М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.