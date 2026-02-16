Российские войска продвинулись сразу на двух направлениях СВО Минобороны: российские войска освободили Миньковку в ДНР и Покровку под Сумами

Российские бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Вместе с тем, по данным ведомства, под контроль подразделений «Севера» перешло село Покровка в Сумской области.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области. <…> Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Миньковка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщениях министерства.

Ранее сообщалось, что на отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава. По информации источников, в среднестатистическом украинском батальоне вместо положенных 500 человек насчитывается лишь около 100, из которых в бой могут быть направлены лишь 50 солдат. При этом части ВСУ редко полностью выводятся с передовой в тыл для восстановления сил и пополнения.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.