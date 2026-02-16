Зимняя Олимпиада — 2026
В Сумской области опустели окопы ВСУ

В Сумской области из-за нехватки солдат ВСУ практически опустели окопы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
На отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В батальоне вместо положенных 500 человек насчитывается лишь около 100, из которых в бой могут быть направлены лишь 50. Собеседник также сообщил, что что части ВСУ редко полностью выводятся с передовой в тыл для восстановления сил и пополнения.

В некоторых подразделениях ВСУ, которые удерживают оборону в Сумской области, окопы пустуют. Вместо положенных по штату 500 солдат в пехотном батальоне находится около 100, из них в бой готовы идти в лучшем случае 50 солдат, остальные ранены или несут службу в тылу, — поделился источник.

Ранее сообщалось, что латинская бригада ВСУ испытывает дефицит кадров и начала вербовать иностранных бойцов, уже воюющих на стороне Украины. Перуанский вербовщик обратился к латиноамериканским наемникам с предложением присоединиться к его подразделению, заявив, что заключение контракта с другой частью не помешает. Латиноамериканцев привлекают высокими зарплатами и условиями, но на практике они сталкиваются с пренебрежением, использованием как расходного материала и отказами в выплатах компенсаций родственникам.

В Сумской области опустели окопы ВСУ
