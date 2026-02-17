Зимняя Олимпиада — 2026
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла

Артиллерист «Юга» уничтожил бронеавтомобиль «Козак» ВСУ под Константиновкой

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль «Козак» ВСУ под Константиновкой, сообщил РИА Новости командир огневого взвода с позывным Ангара. По его словам, расчет вел огонь по пункту дислокации противника, когда заметил вражескую ротацию.

Был у меня момент, я работал по ПВД (пункту временной дислокации. — NEWS.ru) противника и противник осуществлял ротацию на бронеавтомобиле «Козак». И у меня первый (выстрел. — NEWS.ru) был перелетный, 50 метров. Прям в дорогу, в перекресток, где в этот момент ехал ББМ «Козак». Прям на ходу попали, — заявил Ангара.

Снаряд с замедлением детонации прошил машину и взорвался под ней, добавил командир. После попадания два члена экипажа покинули броневик и скрылись в поселке, заключил он.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла за январь в зоне СВО более 38,5 тыс. бойцов. В частности, с 1 по 9 января ВСУ потеряли 11 355 человек, с 10 по 16 января — 8695, с 17 по 23 января — 8810, с 24 по 31 января — 9785 военнослужащих.

До этого при освобождении Покровки российским штурмовикам помог туман. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плотного тумана операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.

ВС РФ
артиллерия
бронеавтомобили
ВСУ
