Раскрыты потери ВСУ за январь ТАСС: ВСУ потеряли за январь более 38,5 тыс. бойцов убитыми и ранеными

Украинская армия потеряла за январь в зоне СВО более 38,5 тыс. бойцов, передает ТАСС. В материале говорится, что эта цифра учитывает убитых и раненых.

В частности, с 1 по 9 января ВСУ потеряли 11 355 человек в зоне действия всех российских группировок, с 10 по 16 января — 8695, с 17 по 23 января — 8810, с 24 по 31 января — 9785 военнослужащих. При этом, добавили журналисты, наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки «Центр».

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование Вооруженных сил Украины экстренно выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, напавшие до этого на Курскую область. По словам источника, близкого к ситуации, на вооружении солдат были дроны «Вампир» («Баба-яга») и «Дартс».

До этого суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно.