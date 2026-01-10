Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли до 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно. Южная и Восточная группировки ликвидировали свыше 190 и более 135 украинских военных.
Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, — сказано о зоне ответственности группировки «Центр».
Кроме того, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 70 украинских беспилотников в зоне спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что также была ликвидирована управляемая ракета большой дальности «Нептун».
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области. По его словам, при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию не комментировали.