ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО ВСУ за сутки потеряли около 1090 военных на всех участках СВО

Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1090 военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Север» и «Днепр» показатели достигли до 410, более 130 и до 35 военнослужащих соответственно. Южная и Восточная группировки ликвидировали свыше 190 и более 135 украинских военных.

Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, — сказано о зоне ответственности группировки «Центр».

Кроме того, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 70 украинских беспилотников в зоне спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что также была ликвидирована управляемая ракета большой дальности «Нептун».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области. По его словам, при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию не комментировали.