ВСУ пытались ударить по ВС России ракетой большой дальности

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 70 украинских беспилотников в зоне спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что также была ликвидирована управляемая ракета большой дальности «Нептун». В министерстве уточнили, что всего с начала проведения СВО удалось ликвидировать 108 276 дронов противника.

Ранее сообщалось, что в российские войска начали поступать сверхтвердые патроны IGLA 100 для борьбы с дронами ВСУ. Как рассказали в Ростехе, дробь патрона с легкостью пробивает двигатели, блоки управления, провода и пропеллеры, а также ломает другие прочные элементы БПЛА.

Также стало известно, что войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили четыре терминала спутниковой связи Starlink. Как уточнил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также противник потерял пять робототехнических комплексов и 33 блиндажа и укрытия.