Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера ТАСС: Москва объявила в международный розыск задержанного на Пхукете россиянина

Москва объявила в международный розыск россиянина, задержанного в Таиланде по запросу США, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Мужчину подозревают в организации преступного сообщества и хищениях с использованием IT-технологий.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — следует из документов.

По информации генконсула РФ на Пхукете Егора Иванова, задержание произошло в ноябре 2025 года. После этого россиянина этапировали в Бангкок, что подтвердила и королевская полиция Таиланда. Согласно обнародованным сведениям, задержанный — 35-летний хакер, предположительно, причастный к атакам на системы госучреждений в США и Европе. Он прибыл в Таиланд 30 октября и проживал на Пхукете.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей. Злоумышленники требуют выкуп в криптовалюте, угрожая публикацией конфиденциальной информации.

Позже стало известно, что киберпреступники атаковали браузерную версию 2.68 криптокошелька Trust Wallet. Основатель Binance и глава YZi Labs Чанпэн Чжао уточнил, что ущерб составил около $7 млн (553,5 млн рублей), компания покроет все убытки пользователей.