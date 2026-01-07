Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 04:18

Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера

ТАСС: Москва объявила в международный розыск задержанного на Пхукете россиянина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москва объявила в международный розыск россиянина, задержанного в Таиланде по запросу США, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Мужчину подозревают в организации преступного сообщества и хищениях с использованием IT-технологий.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца,следует из документов.

По информации генконсула РФ на Пхукете Егора Иванова, задержание произошло в ноябре 2025 года. После этого россиянина этапировали в Бангкок, что подтвердила и королевская полиция Таиланда. Согласно обнародованным сведениям, задержанный — 35-летний хакер, предположительно, причастный к атакам на системы госучреждений в США и Европе. Он прибыл в Таиланд 30 октября и проживал на Пхукете.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе Pornhub и похищении данных пользователей. Злоумышленники требуют выкуп в криптовалюте, угрожая публикацией конфиденциальной информации.

Позже стало известно, что киберпреступники атаковали браузерную версию 2.68 криптокошелька Trust Wallet. Основатель Binance и глава YZi Labs Чанпэн Чжао уточнил, что ущерб составил около $7 млн (553,5 млн рублей), компания покроет все убытки пользователей.

Россия
США
Таиланд
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
Власти Венесуэлы могут передать США огромные запасы нефти
Фаза Луны сегодня, 7 января: ведем переговоры, начинаем проекты
Перечислены регионы РФ с зарплатой больше 100 тыс. рублей
«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией
Франция поддержала планы Украины на численность ВСУ после конфликта
Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ
Уиткофф сообщил о переговорах с инвесторами для помощи Украине
В США озвучили, на что готова команда Трампа ради мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.