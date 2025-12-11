Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:24

Метеоролог рассказала, какая погода ждет москвичей в конце недели

Метеоролог Позднякова: 11 декабря в Москве ожидается потепление

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве с 11 декабря ожидается потепление из-за влияния атлантического циклона, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что температура поднимется до положительных значений и в дневное, и в ночное время суток.

Метеоролог рассказала, что дневная температура достигнет от +2 до +4 градусов — это на шесть градусов выше климатической нормы. В пятницу вечером ожидаются осадки.

Позднякова отметила, что в субботу москвичам стоит ожидать плотный северный ветер с порывами до 12−15 метров в секунду. К воскресенью температура снова достигнет минусовых значений.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая осень завершится в Москве 12 декабря. Он пояснил, что в выходные, 13–14 декабря, в столицу придет холодный фронт со снегопадом, морозами и сильным ветром.

