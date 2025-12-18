Новый год-2026
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске

Синоптик Позднякова: охотоморский циклон в Хабаровске утихнет к выходным

ородская набережная в Хабаровске ородская набережная в Хабаровске Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Охотоморский циклон, из-за которого задержали вылеты более чем для 200 пассажиров в аэропорту Хабаровска, утихнет только к выходным, заявила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, непогода отходит на восток, а атмосферное давление в регионе постепенно вырастает.

На Дальнем Востоке погода неустойчивая именно потому, что там очень активно ведет себя циклон, который формируется над Охотским морем. Его называют охотоморский циклон. Действительно, погода в регионе была довольно ветреная со снегопадом, но сейчас ситуация будет улучшаться. Сам циклон отходит на восток, и атмосферное давление чуть подрастает. Предстоящие выходные обещают более комфортную погоду, хотя и холодную, — пояснила Позднякова.

Она добавила, что морозы в Хабаровске к выходным усилятся. По ее словам, в ночные часы температура будет ниже -20 градусов, а в дневные столбики термометров не поднимутся выше отметки в -10 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю. По его словам, этот прогноз пока предварительный.

