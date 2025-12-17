Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 08:05

Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег

Тишковец: снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что этот прогноз пока предварительный.

По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю (с 23-24 декабря), — рассказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 16 по 21 декабря 2025 года ожидается потепление. По его словам, теплый воздух в столицу принесет циклон, приближающийся к центру европейской части страны.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. По его словам, самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

погода
Москва
синоптики
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС
Евростат оценил огромные масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.