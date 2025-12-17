Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег

Снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что этот прогноз пока предварительный.

По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю (с 23-24 декабря), — рассказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 16 по 21 декабря 2025 года ожидается потепление. По его словам, теплый воздух в столицу принесет циклон, приближающийся к центру европейской части страны.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. По его словам, самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.