16 декабря 2025 в 17:16

Москвичам пообещали новый этап потепления

Вильфанд: в Москве ожидается потепление с 16 по 21 декабря 2025 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве с 16 по 21 декабря 2025 года ожидается потепление, заявил «Москве 24» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплый воздух в столицу принесет циклон, приближающийся к центру европейской части страны.

Сейчас начинается новый этап потепления. К центру европейской России приближается циклон, и Москва оказывается на его восточной периферии. В этой зоне воздушные массы движутся против часовой стрелки, принося теплый воздух с юга и юго-запада, — отметил Вильфанд.

При этом, согласно его прогнозу, в некоторых районах Москвы может пойти ледяной дождь. В связи с этим возникнет риск гололеда, особенно во дворах и пешеходных зонах. В общей сложности погода до конца этой недели будет облачной, местами возможны небольшие осадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

