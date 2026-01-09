Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 01:23

Лидер КНДР заявил о готовности всегда быть за Путина и Россию

Ким Чен Ын направил письмо Путину с обещанием безусловной поддержки

Ким Чен Ын, Владимир Путин Ким Чен Ын, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину письмо с обещанием безусловной поддержки РФ и политики главы государства, передает ЦТАК. Он также подтвердил готовность к дальнейшему стратегическому сотрудничеству в разных сферах.

Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию, — говорится в письме.

Ранее Ким Чен Ын посетил строительную площадку Мемориального музея, возводимого в честь северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области. В знак преемственности поколений и уважения к истории он лично посадил дерево на территории будущего музея.

До этого лидер КНДР обратился к военнослужащим и офицерам республики, находящимся на боевом задании на территории России, и поздравил их с Новым годом. Глава КНДР также призвал их продолжать проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью.

Кроме того, Ким Чен Ын поздравил Путина с новым 2026 годом. Политик от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам. В послании подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений. Ким Чен Ын отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились, превратившись в «самый искренний союз», где народы делят «кровь, горе и радость в одном окопе».

