Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 07:55

Ким Чен Ын обратился к служащим в России солдатам из КНДР

Ким Чен Ын поздравил с Новым годом служащих в России военных из КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: МИД РФ/РИА Новости
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обратился к военнослужащим и офицерам республики, находящимся на боевом задании на территории России, и поздравил их с Новым годом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он отметил высокий дух и достоинство северокорейских солдат. Глава КНДР также призвал их продолжать проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью.

За братский российский народ. За высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства. За непобедимую славу нашей армии. За вами Пхеньян и Москва, — говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына.

Ранее президент России Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравление с Новым годом. Поздравления также направлены некоторым бывшим зарубежным лидерам, в частности Раулю Кастро, Сержу Саргсяну, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву и Герхарду Шредеру.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова и сестра Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обменялись новогодними подарками. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал Захаровой вазу от северокорейской чиновницы, а та в ответ решила подарить ей картину.

