Нутрициолог раскрыла секрет популярных лепешек роти

Нутрициолог Желянина: лепешки роти являются полезной альтернативой хлебу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Традиционные индийские лепешки роти могут быть более полезными для организма по сравнению с промышленным хлебом, если они приготовлены из цельнозерновой муки без вредных добавок, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. Она подчеркнула, что классический рецепт этого продукта максимально прост и не содержит дрожжей, эмульгаторов или стабилизаторов.

Роти — традиционные индийские лепешки из пресного теста. Их готовят на сухой сковороде, без дрожжей. Классический состав максимально простой и понятный — цельнозерновая мука, вода и иногда щепотка соли. Никаких эмульгаторов, стабилизаторов и улучшителей. В таком варианте это действительно более физиологичный продукт по сравнению с промышленным хлебом, — пояснила Желянина.

По ее словам, польза роти напрямую зависит от состава: основа из цельнозерновой муки сохраняет клетчатку, витамины группы B, магний и цинк. Нутрициолог добавила, что отсутствие дрожжей является важным нюансом для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

В чем плюсы традиционных роти? Основа лепешки — цельнозерновая мука. В ней сохраняется клетчатка, витамины группы В, магний и цинк. Гликемический ответ ниже, чем у белой муки. Отсутствие дрожжей — важный нюанс. Для людей с чувствительным ЖКТ это может означать меньше вздутия. Лепешки готовятся быстро, без длительного запекания, а это значит меньше образования конечных продуктов гликирования. Чем меньше ингредиентов, тем ниже метаболическая нагрузка. Если вы хотите включать в рацион именно здоровый вариант, то стоит внимательно смотреть на состав промышленных роти, потому что многие магазинные варианты — это просто переработанный продукт с улучшенным маркетингом, — резюмировала Желянина.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова заявила, что главная опасность пельменей кроется в составе фарша, который содержит много насыщенного жира и соли. По ее словам, избыток этих веществ в рационе может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других серьезных патологий.

питание
здоровье
советы
нутрициологи
