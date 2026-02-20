Для кого идеал, для кого вред: диетолог ответила на все вопросы о баранине

Баранина — королева восточной кухни, полюбившаяся многим россиянам. Диетолог-терапевт Ольга Лушникова в интервью NEWS.ru рассказала, чем полезно и вредно мясо и как определить свежесть продукта по внешнему виду.

Какими витаминами и минералами богата баранина

Баранина богата витаминами группы В, особенно B12. Его гораздо меньше в белом мясе и совсем нет в растительной еде, поэтому веганы всегда находятся в группе риска по дефициту этого важного витамина. Он необходим для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Кроме того, красное мясо — один из лучших источников легкодоступного гемового железа. Оно важно для синтеза гемоглобина, миоглобина, гормонов щитовидной железы, коллагена, качественной детоксикации и других процессов в организме.

Баранина также содержит цинк, важный для иммунной системы, процессов регенерации и поддержания репродуктивной функции, особенно у мужчин. Более того, микроэлемент необходим для хорошей работы щитовидной железы.

Другой важный минерал, содержащийся в баранине, — селен. Он является антиоксидантом, играющим важную роль в здоровье щитовидной железы, иммунной и репродуктивной систем.

Также в баранине содержатся калий, медь, магний, фосфор и другие минералы, нужные для нормального функционирования всех органов и систем. Наличие незаменимых аминокислот делает это мясо идеальным выбором для спортсменов и людей, следящих за своим здоровьем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какую баранину покупать лучше всего

Нельзя однозначно сказать, какие части баранины самые полезные. Ценность зависит от состава мяса, а оно, в свою очередь, от породы, пола, возраста животного и того, в каких условиях его выращивали, чем кормили. Не менее важны особенности приготовления блюда.

Предпочтение стоит отдавать менее жирным вариантам, например филе. Оно выгодно отличается от других частей туши благодаря высокому содержанию белка и малому количеству жира.

Кроме того, предпочтение следует отдавать ягнятине, которая более нежная и имеет мягкий вкус. Мясо взрослых особей обычно гораздо жестче и, как правило, имеет более выраженный специфический вкус баранины.

Другой важный критерий — пол животного. Мясо баранов может иметь более сильный и специфический вкус, особенно если они не кастрированы: это связано с уровнем гормонов. Мясо овец обычно нежнее и имеет более мягкий вкус.

Порода животных также влияет на вкусовые критерии и текстуру. Например, мясо катумских овец не имеет ярко выраженного запаха и вкуса из-за отсутствия густой шерсти. Именно поэтому она получила популярность среди любителей баранины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При каких заболеваниях можно и нужно есть баранину

Баранину нужно обязательно включить в свой рацион при анемии, так как это мясо является источником гемового, легкоусвояемого железа и витамина В12. При некоторых воспалительных заболеваниях кишечника, например при болезни Крона или язвенном колите, баранина может быть менее раздражающей для ЖКТ по сравнению с другими видами мяса. Кроме того, баранина является хорошей альтернативой курице или свинине при аллергических реакциях.

Постные части туши подойдут для людей, соблюдающих высокобелковую диету с ограничением насыщенных жиров. Это важно для пациентов с желчнокаменной болезнью, атеросклерозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением.

Кому нельзя есть баранину

Вред от баранины может быть связан с высоким содержанием насыщенных жиров. Для их переваривания требуется большое количество пищеварительных ферментов, хорошая работа поджелудочной железы и гепатобилиарной системы.

Кроме того, употребление красного мяса в больших количествах на постоянной основе может повышать уровень воспаления в организме, увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета второго типа. Но важно понимать, что речь идет именно о большом количестве красного мяса в рационе — умеренное потребление позволяет получить пользу, избегая негативных последствий.

Научное сообщество рекомендует употреблять необработанное красное мясо, в частности баранину, не более двух порций в неделю. Это примерно 200 граммов продукта в приготовленном виде.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно готовить баранину

Особое значение играет способ приготовления баранины. При переработке и приготовлении красного мяса (например, при обжаривании до темной корочки) нередко образуются гетероциклические амины, полициклические ароматические углеводороды и N-нитрозосоединения. Они усиливают воспаление, обладают канцерогенной активностью и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни Альцгеймера.

Кроме того, жареное мясо гораздо тяжелее для усваивания и переваривания, поэтому предпочтение стоит отдавать следующим способам приготовления баранины:

на пару;

тушение;

варка;

запекание без масла.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно выбирать баранину

Свежая баранина должна быть насыщенного красного цвета, без темных пятен. Нужно избегать мяса с сероватым или зеленоватым оттенком — это может свидетельствовать о начале протухания продукта. Свежая баранина не должна иметь резкого запаха, ее аромат обычно приятный, слегка сладковатый.

Жир свежего мяса должен быть белым или слегка кремовым. Желтый или серый жир — признак некачественной баранины.

Свежее мясо всегда упругое, при надавливании ямка должна быстро расправляться. Вялое, липкое мясо, покрытое слизью, — тревожный знак. Если есть сомнения в качестве мяса, рекомендуется попросить документы, подтверждающие его происхождение и безопасность.

