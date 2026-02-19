Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026

Стало известно о ранении Залужного во время звонка Зеленского в 2023 году

Игнатьев: Залужный был ранен в момент звонка из офиса Зеленского

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экс-главком украинских войск Валерий Залужный был ранен в 2023 году в момент, когда ему поступил звонок из офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе. По его словам, разговор из-за этого продлился всего 30 секунд.

Игнатьев добавил, что Залужный получил ранение в области левее сердца. При этом лишь крепкие стены укрытия спасли его от гибели, констатировал он, что наверняка было подстроено по чьему-то злому умыслу.

Такие вещи не происходят просто так, совпадение обстоятельств — это абсолютная чушь в таких случаях. Все нападки, или то диверсия наших спецслужб на командный пункт главнокомандующего и все дальнейшие, аж до снятия его с должности – это однозначно чей-то целенаправленный интерес, — добавил Игнатьев.

Ранее посол Украины в Великобритании обвинил Зеленского в неудаче контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, изначально существовал план, тщательно проработанный совместно с союзниками по НАТО. Он предполагал нанесение удара сконцентрированными силами, так называемым единым кулаком, на Запорожском направлении. Цель операции — пробиться к побережью Азовского моря. Однако, как утверждает Залужный, этот замысел не был реализован из-за отказа Киева выделить для него требуемые ресурсы.

