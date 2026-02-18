Метровые «факелы» горят 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Если хочется добавить в сад яркий акцент с «южным характером», но без сложного ухода — обратите внимание на книфофию. Этот эффектный многолетник с огненными соцветиями давно стал любимцем ландшафтных дизайнеров и опытных дачников за сочетание экзотической внешности и выносливости.

Растение формирует плотные розетки из мечевидных листьев, из которых поднимаются мощные цветоносы высотой около 90–120 см. Во время цветения соцветия вырастают до 20–25 см и действительно напоминают горящие факелы. Окраска меняется от красно-оранжевой в верхней части до жёлтой внизу, создавая эффект «пламени». Цветёт книфофия с июня по сентябрь, привлекая пчёл и бабочек, а декоративность сохраняет до поздней осени.

Полив требуется умеренный: книфофия засухоустойчива и лучше переносит лёгкое пересыхание, чем переувлажнение. В период активного роста и цветения полезны подкормки комплексными удобрениями с упором на калий и фосфор — это усиливает окраску и продлевает цветение.

Осенью цветоносы обязательно срезают, а листья связывают в пучок, чтобы защитить точку роста от влаги. В южных регионах растение может зимовать практически без укрытия. В средней полосе и севернее рекомендуется воздушно-сухое укрытие по типу роз: лапник, сухая листва и сверху влагозащитный материал. При правильной защите книфофия спокойно переносит морозы до –20…–25 °C.

Опытные садоводы ценят этот многолетник ещё и за долговечность: на одном месте он может расти 5–7 лет без пересадки, постепенно образуя мощный декоративный куст. Кроме того, книфофия отлично подходит для срезки — в букетах она выглядит эффектно и долго сохраняет свежесть.

