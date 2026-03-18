Лью под корень яблони в март — летом накроет лавина плодов: рецепт весенней подкормки

Ранней весной, когда яблоня только просыпается, ей жизненно необходим кальций. Этот элемент вымывается из почвы дождями и талыми водами, а без него дерево не заложит крупные плоды и будет уязвимо для хлороза и тли.

Обычную известь использовать рискованно — она меняет pH почвы, что не всегда полезно. Есть куда более простое и безопасное средство: обычный строительный гипс (алебастр или гипсовая штукатурка).

Для приготовления подкормки достаточно растворить 1 стакан гипса в 10-литровом ведре воды и тщательно перемешать до образования однородной взвеси. Под одну взрослую яблоню нужно вылить всё ведро под корень. Гипс не только насытит почву кальцием, но и улучшит её структуру, сделав более рыхлой.

Процедура особенно полезна для культур, которые не переносят щелочных растворов, — например, для голубики и гортензий, которые часто страдают от дефицита этого элемента. Проведите гипсование в марте, и летом вам придется «спасаться» от лавины сочных, крупных яблок, а деревья будут здоровыми и крепкими.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.