Бросила семена в грунт в мае — в июне сад пылает вишневыми шапками. Садовый рубин с соцветиями до 40 см

Бросила семена в грунт в мае — в июне сад пылает вишневыми шапками. Садовый рубин с соцветиями до 40 см

Гортензия «алый вихрь» — это настоящий алый торнадо, который врывается в ваш сад в середине лета и не отпускает до самых заморозков. Ее огромные, до 30–40 см в длину, пирамидальные метелки раскрываются чисто-белыми в июле. Но проходит всего пара недель, и соцветия стремительно розовеют, а затем буквально вспыхивают насыщенным пурпурно-красным цветом, напоминающим рубины или вишневый сироп.

К августу метелки приобретают еще более интенсивный, эффектный багряный оттенок, горящий на солнце, словно фейерверк. Куст компактный, до 1,2–1,5 м в высоту, с крепкими вертикальными побегами, которые, однако, под тяжестью таких соцветий могут нуждаться в опоре.

Листва также декоративна: весной и летом темно-зеленая, а осенью приобретает пурпурные и оранжевые тона. Сорт удивительно неприхотлив и зимостоек (до -30–35 °C), предпочитает солнечные места или легкую полутень и влажную кисловатую почву. Цветение продолжается с июля по октябрь, это идеальный акцент для осеннего сада и великолепное растение для срезки и зимних букетов.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.