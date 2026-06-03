Цветет россыпью белоснежных бутонов с салатовым глазком: многолетник-находка для холодной погоды

Морозник — это вечнозеленый многолетник-долгожитель, который цветет в то время, когда большинство растений в саду только просыпаются. Его крупные белоснежные цветки с легким зеленоватым или розоватым отливом, диаметром до 8 см, появляются из-под снега одними из первых, напоминая по форме маленькие розы. В высоту растение достигает 30–50 см, образуя компактные аккуратные кустики из красивых темно-зеленых резных листьев, остающихся зелеными круглый год. Сорт обладает исключительной морозостойкостью (до –30 °C и ниже) и практически не болеет.

Для посадки выберите полутенистое место, например под кронами деревьев. Почва нужна рыхлая, влажная, но обязательно с хорошим дренажом, чтобы не застаивалась вода. Лучшее время для посадки — конец октября или начало ноября, когда почва остыла, но еще не промерзла. Уход за морозником предельно прост: весной удалите старые, перезимовавшие листья, в засуху — полейте, а пару раз за сезон подкормите минеральным удобрением. Помните, все части растения ядовиты, поэтому работайте в перчатках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.