У кого петунии чахнут: простые правила помогут получить пышные шапки цветов до самых заморозков

Петуния считается одним из самых неприхотливых летников, но именно из-за нее садоводы чаще всего сталкиваются с разочарованием. Кусты вытягиваются, цветков становится все меньше, а вместо роскошных каскадов получаются редкие длинные побеги. Чаще всего причина не в сорте, а в нескольких ошибках ухода.

Первое, на что стоит обратить внимание, — объем кашпо. Ампельные и мощные сорта, такие как Tidal Wave Silver, Tidal Wave Red и Tidal Wave, лучше выращивать в емкостях объемом не менее 20–30 литров, а для максимально крупных растений подойдет даже 40-литровое кашпо. В тесной емкости корням быстро становится мало места, и цветение заметно ослабевает.

При пересадке полезно сразу внести в грунт удобрение пролонгированного действия. Оно постепенно питает растение в течение сезона и помогает поддерживать обильное цветение без постоянных подкормок.

Еще один важный прием — удалить первые цветки сразу после пересадки. Это позволяет растению направить силы на развитие корневой системы, благодаря чему позже оно образует значительно больше бутонов.

Петунии любят солнечные места и регулярный полив. В сильную жару им может потребоваться полив дважды в день, однако застой воды в кашпо допускать нельзя.

Не менее важно регулярно удалять увядшие цветки и периодически укорачивать слишком длинные побеги. Омолаживающая стрижка стимулирует рост новых боковых ветвей, поэтому куст быстро становится гуще и снова покрывается цветами.

Если хочется добавить в сад ярких красок, садоводы часто рекомендуют не только серию Tidal Wave, но и сорта Opera White, Petchoa Yellow и эффектную новинку Supertunia Daybreak Charm, которая привлекает внимание насыщенно-розовыми цветками со светлой серединой. Они отличаются продолжительным цветением и особенно эффектно смотрятся в больших подвесных кашпо.