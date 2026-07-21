Клематис цветет только сверху: простая хитрость для пышного куста с бутонами до земли

Клематис цветет только сверху: простая хитрость для пышного куста с бутонами до земли

Клематис способен превратить сад в цветущий уголок, но иногда все бутоны появляются только на верхушках побегов. Исправить это проще, чем кажется. Несколько приемов помогут добиться цветения по всей длине лианы — на уровне глаз, а не только под крышей беседки.

Молодые побеги длиной до 50 см лучше не направлять сразу вверх. Укладывайте их веером, спиралью или змейкой вокруг опоры, фиксируя мягким шпагатом через каждые 15–20 см.

Хорошо работает и S-образная укладка. Нижнюю часть побега аккуратно расположите волнами у основания куста, а верхнюю направьте вверх. Также стоит использовать невысокие опоры около 150–160 см — тогда побеги начнут красиво свисать, образуя больше цветков. Некоторые садоводы подвешивают к кончикам плетей обычные деревянные прищепки, которые мягко оттягивают их вниз.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько эффектнее выглядит цветущий клематис. Не забывайте регулярно поливать растение в жару и мульчировать почву у корней — это поможет продлить цветение и сохранить декоративность куста.

Ранее сообщалось, что пышные пионы на клумбе появляются не случайно — многое зависит от весеннего ухода. Именно в этот период куст набирает силы и закладывает будущие бутоны, поэтому важно не пропустить подкормку.